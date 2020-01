Cuidar al niño para tener un hombre sano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La construcción de la obra pública no es improvisada ni mediática, todo lo contrario, constituye un proceso que debe superar varias etapas en el tiempo de vida de la obra; en este horizonte están: diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad y financiamiento, etapas que se les conoce como pre inversión o planificación conceptual; las etapas de inversión o construcción son: diseño, modo de ejecución y construcción; finalmente: operación y mantenimiento.

La obra pública nace para cubrir la necesidad insatisfecha de la comunidad, la influencia de la calidad y el costo es inversamente proporcional al tiempo de vida de la obra pública, la planificación conceptual implica definir requerimientos funcionales, administrativos, legales, ambientales y de ejecución; evaluar la viabilidad y sentar los criterios para la ingeniería preliminar; en consecuencia las decisiones en esta fase tienen enorme impacto sobre las futuras etapas, particularmente sobre la construcción, no en vano se ha calificado a la planificación conceptual como el cimiento del estudio de la vida de la obra pública; si los estudios de pre inversión son deficientes, no se espere obras de calidad, plazo y precio justos. Para ello es imprescindible que la Institución Pública, en la etapa de planificación conceptual introduzca el concepto de incorporar al estudio personal con experiencia y buen conocimiento de construcción, desgraciadamente en nuestro medio eso no aplica, la tendencia es, mejorar la calidad y el costo en la construcción en donde poco o nada se puede hacer; ejemplos de obras inconclusas, innecesarias y de mala calidad están a la vista tanto en el Gobierno Central como en los Gobiernos Seccionales; “Es urgente cuidar los estudios de preinversion para obtener obras de calidad total”.



No todos los proyectos de obra pública tienen que cumplir con todas las etapas, los proyectos que requieren poca inversión, evidente necesidad de la comunidad y alto grado de certidumbre, el inicio será desde la etapa de diseño, dicen las Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del sector Publico, de la CGE.