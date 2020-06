Cuidado con la tarjeta

LEA TAMBIÉN

El uso de la tarjeta de crédito normalmente se relaciona al hábito del endeudamiento y el efecto “ilusorio” de contar con recursos que en realidad no existen en el momento de la transacción. El uso del plástico erradica la sensación de resistencia al desprendimiento de la moneda física, contribuyendo a una experiencia que “dopa” al consumidor, en la medida en que el cerebro no experimenta al 100% la sensación de desembolso real (hasta la llegada del famoso estado de cuenta mensual). Con el covid, las motivaciones emergentes de “blindarnos con alimentos y medicinas” porque no sabemos qué va a pasar, sumadas a las altamente amigables aplicaciones de servicios de entrega, han contribuido a que en este tiempo, además de lidiar con despidos, recortes salariales y bajas de ingresos por diversos motivos adicionales, en pleno momento de crisis, muchos de nosotros nos encontremos con menos recursos y con más deudas que nunca. Que éste tiempo nos sirva de lección y abramos los ojos oportunamente, controlando, planificando y previendo las consecuencias del impulso, la incertidumbre y las malas prácticas en el uso de este tipo de sistema de pagos.