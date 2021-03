Al parecer ni la pesadilla en que nos encontramos es suficiente para redimir el egoísmo, la prepotencia y los caprichos de algunos que se escudan en libertad, claro cuándo les es conveniente… Yo me pregunto ¿hasta cuándo padre Almeida?... las vacunas ya las desviaron… Como diría Tres Patines…”para mamita”, los puestos ya los repartieron, el poder tiene sello, le pusieron precio a la vida de millones de ecuatorianos, nos arrebataron derechos… y siento aversión de leer a enfermos, no encuentro otra palabra para describir el odio que destilan en cada expresión que realmente solo es pelea de poderes… hay gente que cree que es por Ecuador y lo peor se prestan para regar ese odio, ¿entenderán acaso que el pueblo no forma parte del reparto?, es gracioso cómo defienden lo indefendible, cada uno cree tener la verdad, pero lo cierto es que basta abrir los ojos, levantarse el pelo de la cara, despejar los oídos y entender la realidad…

Nadie ve por los de abajo, solo nos necesitan para gritar, somos quienes empujamos cuesta arriba un carro cargado de “señores” y cuándo cumplimos la misión y los dejamos en la cumbre, a nosotros nos toca bajar rodando, ellos arriba ya ni regresan a mirarnos… pero seguimos ofendiéndonos, “luchando” dicen aquellos, estamos peleando una guerra en la que nosotros damos la cara mientras los comandantes solo dan ordenes, nosotros somos los que perdemos la vida, el tiempo, las fuerzas, los amigos…



Me sigo preguntando ¿por quó están tan afanosos de ponerse frente a un país devastado económicamente? ¿superhéroes?... y me respondo nuevamente … ¡Debe ser un buen negocio!, yo ya no como cuentos… ¿Y usted?