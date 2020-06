El cuento de nunca acabar

LEA TAMBIÉN

Esta es la historia del temible monstruo que no tiene cuerpo ni rostro, solo una insaciable sed de acabar con nuestros sueños y esperanzas, muchos conocen su existencia, pero pocos son los valientes que no sucumben ante su poderío, tanto así, que respetables personajes de nuestra historia acabaron formando parte de su bando. Posiblemente su origen se dio junto a la creación de la misma humanidad o tal vez se formó por la falta de educación moral y ética en las generaciones pasadas y actuales, sea como sea, no hemos podido librarnos de él y todos sus malhechores.

El sueño de que un día todos unamos fuerzas y por fin sé de un final a este cuento parece todavía lejano, pero tampoco es imposible, por eso ecuatorianos debemos seguir luchando para que este monstruo, conocido como corrupción, no vuelva a dañar los fuertes cimientos de nuestro querido país.