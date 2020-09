Crítica a columna de opinión

LEA TAMBIÉN

Un breve comentario al artículo del Dr. Alfredo Negrete “Votar es resistencia”, en el que siembra dudas acerca de la alianza política suscrita entre CREO y el PSC para las presidenciales del 2021.

La opinión de Alfredo Negrete es consistente con esa aura pesimista que caracteriza la mentalidad de muchos ecuatorianos. Como que no se puede aspirar a un mejor manejo del Estado, a superar los problemas del país, como que lograr mejores y mayores niveles de vida para la población es algo utópico. Subsiste, así, la idea de que no podremos jamás dejar de ser un país subdesarrollado por esa suerte de complejo que caracteriza la psiquis colectiva, que no nos permite ser creativos, audaces y buscar soluciones frontales a los problemas del país.