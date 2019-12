¿Podría Cristo haber elegido otra época para venir?

LEA TAMBIÉN

Respondiendo a la pregunta de un trabajo universitario, señalé lo siguiente: Siempre me he cuestionado, ¿por qué Cristo vino cuando vino? Llegó en una época en la cual no existía ninguna clase de tecnología, impidiendo que su mensaje recorra el mundo tal cual sería hoy en día. De su caminar por la Tierra solo quedan los testimonios de sus discípulos que, después de varios años de su muerte, escribieron su biografía.

Me repito la pregunta: ¿Cómo saber cuál era la época ideal para que Cristo venga? Humanamente es imposible determinarlo, solo podemos especular. Si se aparecía en la primera o segunda guerra mundial, posiblemente lo fusilaban. Si llegaba en tiempo de la inquisición, de seguro terminaba en cenizas. Si llegaba hoy anunciando que es Dios, tendría que demostrarlo ante las cámaras de televisión, con un panel de “expertos” exigiendo pruebas a Jesús y descalificándolo.



Lo único cierto es que podemos plantearnos esa pregunta porque Jesús llegó. A pesar de que nació hace más de dos mil años, su mensaje de cambiar el corazón de las personas aún no convence a la humanidad. Lo sorprendente es que todos los años celebramos la Navidad en casi todo el mundo, y cuando hablamos de Él lo hacemos con concierto orgullo de conocer un referente incuestionable, pero la exclusión y la desigualdad no terminan. Contradictorio…