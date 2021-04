Crisis en el Sistema de Salud Persiste

Durante el año de pandemia por covid-19, se ha puesto a prueba al sistema de salud ecuatoriano, tanto público como privado. El personal sanitario ha realizado un gran esfuerzo por mantener con vida a los pacientes enfermos por coronavirus como a los que padecen diferentes patologías como cáncer, trauma, abdomen agudo-obstructivo, enfermedades congénitas del nacimiento, depresión, accidentes cerebrovasculares y accidentes hisquémicos, por citar como ejemplos.

Sin embargo, los candidatos han tenido oportunidad de indicar el camino a emprender a través de sus discursos, interacción en redes sociales y entrevistas, las mismas que dejan muchas dudas respecto a ¿cómo aterrizar la propuesta?



A unos días después de las elecciones, es el momento para que los candidatos nos indiquen cuál será el perfil del gabinete que le acompañará y sobre todo en salud, se debe pensar en un conductor con experiencia en Salud Pública, Epidemiología y que no tenga conflicto de intereses para encaminar el programa de vacunación y atender a la demanda de pacientes afectos de SAR-CoV-2 como del resto de patologías.



La pandemia a pesar de la vacuna, está aún muy lejos de resolverse, nos queda un año o más como mínimo para superarla y el actual modelo de salud no da respuestas oportunas, su estructura es inmóvil, es burocrática, es aislada, no es integral, ni sistémica. No existe rectoría, ni política pública. Por lo tanto es el momento de preguntar al equipo de Guillermo Lasso, ¿cómo van a enfrentar el problema de salud, más allá de la pandemia? Como recomendaciones propongo: a) Establecer una política de precios respecto a las pruebas diagnósticas; b) Organizar una red por distritos de forma real con los dos macro sistemas de salud (MSP-IESS) para aprovechar la infraestructura y talento humano para atender a la demanda que espera más de un año atención de diferentes patologías no relacionadas con el coronavirus; c) Modelo concertados bajo la rectoría del MSP y del IESS; d) Tomar medidas de confinamientos sectorizados para disminuir la presión sobre el sistema de salud. Reestructurar y potenciar al sistema de vigilancia epidemiológica del MSP con un rastreo activo de los casos probables y confirmados; e) Diversificar el programa de vacunación con varias farmacéuticas que han demostrado efectividad; y, f) Definir por parte Guillermo Lasso y Alfredo Borrero el perfil técnico de quien ocupará la cartera de Estado considerando una formación como salubrista o epidemiólogo, la misma que se debería extender a las coordinaciones zonales. Esto daría confianza en el gobierno.