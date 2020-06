LEA TAMBIÉN

Qué pena que se piense que las empresas y los empresarios son una sarna. En esta crisis terrible, donde vamos al desempleo, al hambre, hoy más que nunca debemos valorar a estos hombres trabajadores que ponen un negocio, pensando en el progreso, en el bienestar, en cubrir necesidades, que buscan mano de obra y deben capacitar personal para el cumplimiento cabal de sus ilusiones, de una óptima calidad de la producción. Los gobiernos tienen otra misión, deben brindar ayuda para cubrir una infraestructura, seguridad, bienestar común, protección de los bienes públicos. Con las leyes necesarias para una sociedad justa, educada y de empresas protegidas, de empresarios aplaudidos, sin miedo, satisfechos, solidarios, donde no haya envidias, no haya inconformes, sino que los trabajadores tengan acceso a la comida, techo y salud. No puede haber grupos que piensen que las cosas vienen gratis y que lo único que queda es el robo desde cualquier cargo.