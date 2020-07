El crimen ni en pandemia descansa

LEA TAMBIÉN

El crimen organizado no descansa ni en pandemia ni tampoco los oportunistas sin escrúpulos, por eso, como parte de la educación financiera y para evitar ser víctima u objeto de una fraude cibernético comparto unos ‘tips’ importantes.

‘Phishing’, esta modalidad ofrece productos milagrosos para combatir el covid-19, oxígeno, vitaminas a domicilio, medicinas muy escasas a excelente precio pero siempre con pagos parciales anticipados de buena fe en determinadas cuentas locales que luego son cerrada o quedan sin movimiento al ser retirado la totalidad de los valores.



Teletrabajo.- Esta modalidad puede ofrecer seguridad para el contagio del covid-19 pero si los puertos no son seguros, tipo de enlace, ausencia de antivirus puede ser una puerta abierta para ingresar a los servidores principales de la empresa. Importante proteger o evitar los usos excesivos de pendrive o discos extraíble que contenga información sensible.



Desinformación.- Esté siempre alerta cuando realizan anuncios comenzando “según últimos estudios“ y nunca citan la fuente oficial, el científico, la universidad que investigó o el link de la universidad con sus respectivos estudios. Es fácil viralizar por redes sociales con un buen afiche visual, por ejemplo: Subir una foto del jamón de pierna e indicar que tienen sustancias de origen animal que inhiben la proliferación del virus en el organismo reduciendo considerablemente el efectivo nocivo, pero lo que en realidad estoy haciendo es estimular el mercado del consumidor para que se dispare el jamón ahumado de pierna.



Por eso es muy importante que el ciudadano sea cauto y observador para no ser víctima de personas que han lucrado de la pandemia sin ningún tipo de gloria. Los buenos siempre seremos más y deberemos estar prestos para cubrir nuestras espaldas del hampa organizada y de estos delincuentes pandémicos.