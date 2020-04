No creo que venga Ricky Martin

LEA TAMBIÉN

La propuesta hecha por el ministro de Cultura no está encaminada a los famosos, más bien es para aquellos artistas que desde un lugar cualquiera nos deleitan la vista, el oído y los sentimientos afloran para apreciar lo bello de la vida nos hacen más sensibles, más humanos.

Lo que me alarma es la furia con que han reaccionado a la propuesta, insultos, ofensas porque alguien con empatía pensó que este grupo, los artistas, están desprotegidos y también necesitan llevar el pan a su hogar. No ofreció bono, ofreció trabajo financiado con auspicios.



Si cada secretario de Estado perteneciera al grupo que representa, salud, educación etc. No estaríamos desprotegidos y maltratados.



Que estos difíciles días que estamos viviendo saquen de nosotros lo mejor, seamos solidarios, tolerantes, empáticos no mezquinos, egoístas y agresivos si es así, “No aprendimos nada”.