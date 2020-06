Este credo mío y mi país

LEA TAMBIÉN

Mío como mi madre, mío como mi hijos, con ese dolor, que nos ha costado a mi mujer y a mí, edificarlos; mío como mi Dios que está en los cielos y que nos dejó con su palabra, con sus parábolas, además de su pasión y muerte en cruz, un legado insuperable, al que jamás me he revelado, otra cosa es que, por momentos haya sido débil y “sin querer queriendo” como dice el vulgo, haya ocasionado mal a mí mismo y a todos los que se han relacionado conmigo. Así es la vida, de tierra estamos hechos y en esta nos entierran, de esta sale los productos que comemos y muchas maravillas que podemos contemplar. Todo lo dicho para reafirmar con mayúsculas que le amo a mi país, a sus regiones, a sus razas, a sus credos, a los que respeto, inclusive al ateo, si este tiene este una mirada alta. Como amo también a Olmedo, García Moreno o Velasco Ibarra, por citar apenas tres nombres de un palmarés de ilustres. Lo que está pasando ahora con los robos, es algo, individual, patológico, incurable diría. Robar por lo visto, es algo, además, no quieren corregirse el ladrón del Estado, la pasa bien, el dinero le da todo. Por estas individualidades mi patria, ni su gente no se arredra. No estamos pegados ni al dinero, ni a la vida. Estamos sí, con la mayor riqueza; esa sí, la verdadera: la del trabajo y servicio diario. Venga quien venga, con nosotros no hablarán las palabras, sino los hechos, los compromisos, como esos hijos que ahora han crecido y le sirven bien a la sociedad, hijos bien formados. No me rasgo la vestidura por ningún mamarracho.