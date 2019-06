Cpccs cuestionado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Es inaudito e incompresible, que cada día que pasa se encuentra con actos de corrupción, que llevan el sello, de acciones impropias, que van minando la respetabilidad y la confianza de nuestro país. Ahora le toca nada menos que al presidente del Cpccs, el padre José Tuárez, el mismo que ha sido cuestionado por mentir en su hoja de vida, actos ceñidos contra la ley y la moral.

No hay duda que el poder obnubila y enceguece a las personas, hasta perder todo principio de ética y moral. Como se puede luchar contra la corrupción, si desde su postulación mintió, usó los hábitos para granjearse la voluntad del pueblo, él no está exonerado de los votos de obediencia, de castidad y de pobreza, no puede tener propiedades privadas, cuentas bancarias, empresas, activos o patrimonio.



El Padre Tuárez, ha sido afiliado al partido Socialista, pero se desafilió el 20 de agosto del 2018, cuando la ley dice que no podrán ser candidatos al Cpccs, quienes sean afiliados o adherentes o dirigentes de movimientos o partidos políticos, durante los 5 últimos años, sin embargo el vicepresidente del CNE, negó la calificación, e inscripción de Tuárez, el mismo que impugnó, aduciendo falsificación de firmas y ganó la batalla. Ahora con ínfulas de grandeza, se atreve a menospreciar a quienes no estén a su altura.