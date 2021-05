El covid nos une

Jhon Miguel Zambrano Encalada

Esta pandemia no la deberíamos tomar a la ligera ni subestimarla ya que sería un grave error porque nuestra vida se encuentra en peligro.

Las crisis como ésta deberían ser enfrentadas con responsabilidad, prudencia y con mucha conciencia.Apenas estamos empezando, lo que viene será aún más difícil si no hacemos frente a la situación, por eso debemos unir fuerzas para salir adelante y terminar con esta crisis. Si salimos de esta pandemia nos dejara una gran lección para el futuro, de cómo es de gran valor unir fuerzas y luchar juntos, no solo en las crisis si no también por el bienestar de nuestro país, espero que todas las personas hagan conciencia porque esta lucha no va a ser para nada fácil.