El costo de la democracia

El Consejo de Participación Ciudadana acaba de nombrar a su Presidente y Vicepresidente, es indispensable señalar:

1.- Por falta de apoyo de sus propios compañeros, el electo Presidente fue nominado, con el voto favorable del propio candidato, lo cual no está prohibido, pero en cambio está reñido con principios elementales de honestidad que, lastimosamente, no se respetan cuando se trata de “pescar a río revuelto”.



2.- Por “decencia” debió nombrarse como Presidente al consejero más votado; esto es, a la Sra. Rivadeneira pues ella obtuvo 2’ 362.757 votos; esto es, más del doble del que alcanzó el ungido .



3.- El nuevo Presidente, contrariando la opinión oficial de la Corte Constitucional que señala que el Consejo definitivo no está facultado para revisar las decisiones tomadas por el Órgano transitorio, insiste por estar mal asesorado que si es posible, demostrando su posición incondicional con el correísmo, que trata de volver a tomarse el país para gobernarlo a su manera y continuar encubriendo todos los actos bochornosos de sus ex colaboradores.