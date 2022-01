Cartas al director / 28 de enero de 2022

Hipocresía verde

El pasado 20 de enero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia discutía la despenalización del aborto. De los ocho magistrados, cuatro votaron a favor (tres hombres y una mujer) y cuatro en contra (tres mujeres y un hombre). Ahora bien, la decisión de las tres juezas que votaron en contra generó críticas por parte de colectivos feministas. Varios activistas manifestaron que de nada sirve tener mujeres en el poder si siguen siendo “machistas”, ya que esperaban votos favorables por parte de las magistradas. Es aquí donde se puede evidenciar lo falaz e inconsistente que es el discurso feminista, pues una de las grandes demandas de este colectivo es que las mujeres ocupen lugares en las altas magistraturas, pero si aquellas mujeres que ocupan cargos importantes no toman decisiones que encajen con todas sus pretensiones entonces son mujeres sesgadas por el “patriarcado” y el machismo estructural. Con este acto podemos evidenciar que las feministas no desean ver a mujeres libres en cargos de gran importancia para una nación, lo que quieren es tener a feministas que se apeguen estrictamente a todas sus pretensiones. Caso contrario, si eres una mujer que no coincide con su ideología, de seguro eres una víctima más del “patriarcado opresor”.

Leonardo Gabriel Paredes Narváez

Jorge Benavides Solís

Conocí al Arq. Benavides cuando se desempeñaba como Director de Patrimonio Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1977. Por solicitud de la municipalidad de Zaruma y bajo su directa participación, realizó la valoración arquitectónica de la ciudad con el fin de declararla Patrimonio Cultural del Ecuador (1990) y elegible para Patrimonio Universal de la UNESCO en el año1998. Desde entonces los esfuerzos para alcanzar esta meta han sido infructuosos, sobre todo por la destrucción causada por la minería ilegal, que año tras año confirma la existencia de socabones debajo de la ciudad, que causan graves daños en las viviendas y espacios urbanos cuando colapsan. Ésta y otras contribuciones históricas y patrimoniales las desarrolló Jorge Benavides, quien ha fallecido en el mes pasado en Sevilla, según nos cuenta en hermosa crónica periodística el escritor Julio Pazos B. (El Comercio, 24-01-2020).

Jaime Eduardo Almeida Reyes

El COE Nacional

El COE se ha convertido en un gobierno dentro del gobierno nacional. Las decisiones que toman y que son siempre de último momento, crean confusión, desconfianza y lo peor, está causando que fracase la reactivación económica. La educación es un derecho de los ecuatorianos y. ¿qué hace el COE? coartar esos derechos suprimiendo las clases presenciales y hoy sabemos que será “voluntario” la asistencia presencial mientras en otros países , a pesar de la pandemia, se ha normalizado pues sabemos como ha afectado a nuestros jóvenes esta pandemia por 2 años. Ya es hora de que el COE elimine las restricciones que afectan a los derechos de los ciudadanos y más bien se concentre en políticas de concienciación para que la gente afronte esta pandemia y sea responsable de su salud. Está bien que el gobierno gaste millones de dólares en vacunas y en lo que se refiere a la salud pero no que quieran gobernar nuestras vidas restringiendo nuestros derechos a la educación y libre movilidad. ¡Ya basta!

Linda Hernández