La corrupción ya no nos deja respirar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Si repetimos las últimas palabras que pronunció George Floyd, cuando entre varios policías estadounidenses, premeditadamente acababan con su vida en directo, ante la mirada atónita de quienes estaban en ese lugar y millones de telespectadores en todo el mundo, él pronunciaba desesperadamente “por favor no puedo respirar”, “me duele el cuello”, “me van a matar”, pero nadie respondió a su pedido y le dejaron morir sin ninguna compasión.

De manera similar nos encontramos los ecuatorianos, ante el embate de la corrupción, que ya no nos deja respirar y nos sigue asfixiando y aplastando ya no con una rodilla sino con las dos, sobre nuestro cuello y pulmones, cuando todos los días no solo vemos, si no sentimos intenso dolor en nuestro corazón, cómo sin compasión nos van matando paulatinamente, que los corruptos ya perdieron el miedo a la Policía, a los fiscales y a los Jueces, que ya los robos se ven en directo, cuando ya no tienen vergüenza de mentir y se llevan grandes sumas de dinero fuera del país, dejando en el trayecto una estela de coimas a todo nivel.



Pero a diferencia de George Floyd, el pueblo no morirá y los castigará implacablemente a quienes están dirigiendo estas bandas mafiosas, con la seguridad de que todavía hay gente honesta en algunas funciones del estado, que requieren el apoyo de todos los ecuatorianos, tales como la Ministra de Gobierno, también la Fiscal General del Estado y otros que valientemente se enfrenten a esta otra Pandemia.



Por el contrario, debemos rechazar a aquellos malos ciudadanos que se aprovechan del dolor y las circunstancias, llenándose sus bolsillos de dinero corrupto, lo menos que se merecen a más de la prisión, se les incaute todos sus bienes, se les prohíba la salida del país, se les retire de por vida sus derechos ciudadanos y principalmente el desprecio de todos los ecuatorianos por donde intenten caminar.