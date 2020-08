LEA TAMBIÉN

Nuestro país está en un caos completo, no solo por la pandemia ni por la desastrosa economía, sino porque el Gobierno simplemente no funciona.

¡Cómo es posible que el Ecuador no tenga servicio de correo postal!

Desde la época de Correa este servicio bajó de calidad y las cartas de Europa o de EE.UU. demoraban tres meses en llegar. Pero ahora ya simplemente dejó de funcionar. No hay cartas, ni documentos, ni paquetes, ni servicio de courier EMS, nada... Y los miles de pipones que “trabajan” en Correos del Ecuador están cómodamente sentaditos en sus puestos esperando que les paguen el sueldo. Ni hablar del Director de Correos, ni del Ministro de Transporte ni del Presidente de la República, incapaces de tomar decisiones efectivas y rápidas, han puesto a nuestro país a la cola de África o de Haití.