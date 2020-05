El convivir con el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Realmente no podemos ni imaginarnos la manera tan sorpresiva en que apareció esta pandemia; nos encontrábamos tranquilos y sobrellevando distintos problemas que en el día a día siempre se presentan, pero jamás una experiencia como la que estamos viviendo, dramática y profundamente inesperada.

Habíamos tenido en el pasado otras pandemias a nivel mundial, quizás la más alarmante fue la del VHS, que produce el SIDA y bueno no nos han faltado las gripes comunes, la influenza y otras, pero se han ido superando y claro conocíamos de otras epidemias como el ébola en África y otras muy antiguas, particularmente en Europa, pero jamás nos imaginamos, ni pensamos por un momento lo que nos iba a pasar. En cuestión de unas pocas semanas, la vida no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, cambió sustancialmente, y se han adoptado nuevos hábitos de prevención y de cuidado.



Impresiona y afecta fuertemente ver y escuchar noticias muy dramáticas de la lucha contra el coronavirus y los extremados esfuerzos de los gobiernos en los distintos países del orbe para combatir este mal y la permanente incertidumbre de no saber qué pasará el día de mañana, pero parece que el designio divino ha sido de que suframos en carne propia cada uno de nosotros, para que reflexionemos y reconozcamos la importancia de la salud, de la solidaridad, del amor mutuo que debemos prodigarnos todos nosotros.