Convicciones de María Alejandra

La aprobación del Código de la Salud en la Asamblea ha puesto a la vicepresidenta en un “laberinto”, según expresión del también ex vicepresidente llegado de Costa Rica gracias a indulto del autor de la “década ganada”. El personaje en referencia resalta las convicciones cristianas de María Alejandra frente a unas normativas que demoraron ocho años para ser tratadas y aprobadas y no “entre gallos y media noche”. Los valores que están en juego no son producto de dogmas o creencias religiosas; tienen que ver con valores fundamentales del convivir ciudadano, como el de igualdad, justicia y derecho del ser humano a defender el principio de la autonomía y libertad.

Dicho, en otros términos, el Código de la Salud aprobado, sin ser una maravilla, es un avance en la búsqueda del bien común, cobijados por la ética laica y no confesional. Si la señora vicepresidenta tiene intenciones de renunciar por esta causa, si el presidente Moreno lo aprueba, quiere decir que no ha leído la Constitución.