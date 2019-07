Control a los transportistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para todos es conocido el chantaje de taxistas y buseros, si es que el Gobierno no atiende sus pedidos, pues amenazan con cerrar las vías, tomarse la ciudad o paralizar el transporte, ante lo cual las autoridades se inclinan reverentes por el supuesto “grave problema” que ocasionarían.

En el caso de los combustibles, por ejemplo, exigen que se les subsidie en el 100% del incremento, pues ellos no pueden reducir sus utilidades, aunque muchos sostienen que inclusive trabajan a pérdida, olvidando que si este fuera el caso no habrían tantos interesados en que se les autorice operar como taxistas, el engaño se terminaría si es que el acceso al servicio fuera libre, obviamente “después de ser calificados” .



Recuerdo el caso de un colegio fiscal que se lanzó al paro y se tomó todo el edificio para interrumpir las clases ante la natural preocupación del Ministerio de Educación que pedía que la Policía Nacional desaloje a los revoltosos, ante lo cual el Presidente Velasco Ibarra dispuso lo contrario, con lo que viendo que nadie les daba importancia, decidieron los estudiantes salir con vergüenza por sus propios medios, con lo cual terminó el famoso paro.



Pregunto: ¿Por qué no aplicar la misma regla ahora?, porque si los transportistas dejan de trabajar, dejan de ganar. A veces el Presidente Moreno peca de débil y de querer contentar a todos, pues está en el lado opuesto de Correa, cuando lo procedente es buscar un punto de equilibrio, entre no oír a nadie y querer oír a todos.