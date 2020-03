Sobre el control aéreo

LEA TAMBIÉN

Con asombro y preocupación escuché la noticia de que la alcaldesa Cynthia Viteri tomó la decisión de bloquear la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo con la finalidad de que no aterrice una aeronave que llegaba a recoger pasajeros extranjeros, ante esta situación me permito expresar lo siguiente: Reconozco y admiro la tenacidad, frontalidad y valentía huancavilca de la señora alcaldesa para tomar y asumir sus responsabilidades sobre este penoso incidente, pero esta medida estuvo totalmente desatinada ya que puede traer un sinnúmero de sanciones de orden nacional e internacional para con el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo. La certificación, control y vigilancia de los aeropuertos del país no están bajo la competencia de ninguna autoridad seccional o provincial, el único ente que posee esta delegación es la Dirección de Aviación Civil del Ecuador, ente que, a través de convenios internacionales, leyes, regulaciones y normativas vigentes en nuestro país es la única autoridad que tiene la potestad de la certificación, control y vigilancia de aeropuertos/aeródromos. Lo suscitado en el bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil por parte de la autoridad municipal puede traer graves consecuencias de carácter nacional e internacional.