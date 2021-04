Contaminación marina en las playas del Ecuador

“La gente no puede resolver lo que no puede entender y esto se debe a la falta de educación”, es una pena que cada vez que visito las playas de Santa Elena y Manabí, a las que recurro con frecuencia, las encuentro más sucias. Estoy decepcionada de como la falta de educación e ignorancia ponen en riesgo a nuestros mares, biodiversidad e inclusive a nosotros mismos con los plásticos y redes de pesca que abundan nuestras playas. Muchos animales mueren ahogados y asfixiados por que ingieren los residuos que los humanos dejan botados o tiran en el mar.

Un océano sano es indispensable para la vida en la tierra y la vida humana. Me da mucha impotencia hablar de este tema porque llevo desde el año pasado tratando de contactarme con distintos alcaldes o personas que trabajen en el Ministerio del Ambiente pero hasta la fecha me dan una respuesta. Ya no se con quién más puedo contactarme porque esto no se puede quedar así. Pienso que la forma para solucionar este problema es empezar desde la educación.