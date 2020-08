Consejos equivocados y perniciosos

LEA TAMBIÉN

Soy un suscriptor del Diario EL COMERCIO, lo que me permite estar informado de las novedades del país, pero también de las opiniones de sus columnistas, por ejemplo, de los comentarios publicados el 18 de Julio bajo el título de: ¿Por qué mienten los políticos?, respecto al cual estoy en total desacuerdo porque casi se recomienda a tales ciudadanos actuar en función de lo que se critica, lo cual no es aceptable por ética y moral.

No se puede recomendar, por ejemplo, que, porque los electores prefieren mentiras agradables, en lugar de verdades amargas, se escoja este procedimiento; o hacer diagnósticos falsos o explicaciones erróneas y fomentar determinadas creencias, antes que verdades.



Peor todavía cuando se plantea hacer uso de su autoridad por equivocada que esté, para conquistar más seguidores, por lo que la propuesta de un político español de que “mentir en el parlamento sea considerado un delito” es la idea que debe fomentarse y no la contraria, para frenar el ascenso de ciudadanos inescrupulosos al control de las instituciones.



Creo que mi interpretación del artículo mencionado no está equivocada, por lo que apelo a la reflexión para guiar adecuadamente a los electores en momento tan obscuro.