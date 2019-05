Consecuencias 

LEA TAMBIÉN

Es sorprendente la eficiencia para retornar al sistema que resucita vicios políticos como al “hombre del maletín”, quien negocia con dirigentes para lograr acuerdos beneficiosos, pero la aversión contra la disciplina fiscal y el cumplimiento de obligaciones sedujo a quienes se presumían como leales, prefiriéndose transar con los que el país rechazó.

Así se logró atomizar el bloque legislativo mayoritario, para depender de las exigencias de las llamadas mayorías “móviles”, es decir se consiguió volver a un pasado que se creía superado, esto es las feroces reyertas en los parlamentos por los repartos de poder, las francachelas pisoteando el cuerpo de la nación, como en la década 1996-2006. Ahora se espera que se recuperen los miles de millones de dólares que se presume se ha llevado la corrupción, pues se insiste tanto en ese tema, que ojalá puedan establecerse responsables, y no la simple insistencia sobre hechos que hasta la presente no se han evidenciado, excepto casos que no llegan ni a USD 50 millones.