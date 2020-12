Congelación del salario vital

EL COMERCIO informa detalladamente sobre la decisión tomada por el Ministro de Trabajo respecto a la imposibilidad de incrementar el salario mínimo, dada la situación crítica por la que atraviesa el sector privado, por lo cual es menester señalar:

1.- Según el Instituto de Estadísticas apenas el 4,8% de la población económica activa contaría al momento con un “contrato formal de trabajo”, lo que significa que el 95,2% no tiene esa garantía y que solo el 17% de la PEA está protegido legalmente.



2.-Aun considerando este congelamiento, no debemos olvidar que el salario mínimo en el Ecuador es uno de los más altos en Latinoamérica, lo que indudablemente les quita capacidad competitiva a los inversionistas, frente a los localizados en otros países.



3.- El problema, desde luego, no radica en el incremento o no de las remuneraciones de los trabajadores, sino en la distorsión que indirectamente se crea en el sector laboral, al considerar tan solo a quienes ya gozan de un salario y de estabilidad, olvidando que la gran masa de ciudadanos está fuera de estos beneficios por la informalidad en que desarrollan sus actividades, por lo cual hay reformas urgentes que deberían tratarse con la Asamblea Nacional para permitir la contratación a plazo fijo y disminuir los costos por la desvinculación, única forma de incorporar a más trabajadores al sector formal.