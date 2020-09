Condena por responsabilidad mediata

LEA TAMBIÉN

Según informa la prensa, el expresidente Rafael Correa enjuiciado en el caso Sobornos solicitó el recurso de casación por errónea interpretación del Art. 42 del Código Integral Penal (COIP). Dicho Art 42 señala dos tipos de autoría: directa y mediata. Se acusa de autoría mediata a quienes: instiguen a otra persona para que cometa una infracción; ordenen la comisión de la infracción (mediante orden … o cualquier otro medio fraudulento); obliguen a un tercero a cometer la infracción (por abuso de autoridad …, u otro medio coercitivo); ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. Ante esta contundencia jurídica los dos tribunales dictaron la sentencia que conocemos. Y ahora el expresidente no podrá alegar que no hay pruebas porque la autoría mediata no requiere recibos de los pagos indebidos. Baste recordar que fue el mismo expresidente quien enjuició a diario El Universo y a sus dueños, por delito mediato, a causa de un artículo de opinión escrito por un articulista del diario. Además, exigió a los procesados una indemnización de ochenta millones de dólares y cárcel; pedidos que fueron concedidos, aunque la indemnización se bajó a “tan solo” cuarenta millones de dólares. Lección moral: Quien a cuchillo mata ...