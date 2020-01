Condecoración

LEA TAMBIÉN

La prensa informa el 23 enero 2020 que en la ciudad de Latacunga, en una sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por medio de su presidente, ha condecorado al dirigente indígena Leonidas Iza, reconociendo su “…trayectoria en temas de participación ciudadana, derechos humanos y la organización social de Cotopaxi”.

Pregunto con asombro e indignación: ¿en dónde estuvieron en octubre de 2019 el señor Christian Cruz y sus compañeros? Les invito a que visiten las ruinas del edificio de la Contraloría General del Estado; que revisen las frases y actitudes ofensivas, instigadoras y peyorativas en contra de autoridades nacionales mientras “protestaban” por el alza del precio de los combustibles; el vejamen a miembros de la Fuerza Pública; la agresión a periodistas y medios. El señor Iza no ha promovido la participación de ciudadanos; lo que aupó por acción u omisión, camuflándoles bajo el membrete de “infiltrados” son actos de vandalismo, delincuenciales que por obra y gracia de las autoridades judiciales quedarán sin castigo. Eso ya es suficiente para proclamar la impunidad como “política de estado”, y, para colmo, ahora le condecora un organismo que, se supone, debe establecer mecanismos de control social en asuntos de interés público; dedicado a repartir condecoraciones como hojas volantes, tratando de congraciarse para no ser eliminados de la estructura del Estado, sin reparar que ésta actitud retornará como bumerán en su contra. Las actuaciones del actual presidente del Cpccs en algún momento hicieron abrigar esperanza que por su ponderación y ecuanimidad recuperaría la imagen tan venida a menos de tal Consejo, especialmente luego del fugaz y nocivo paso del sacerdote Tuárez, hoy acusado de actos de corrupción; pero no. Hoy más que nunca la ciudadanía debe aunar acciones para que desaparezca este esperpento que nos ha llenado de indignación al “condecorar” el autoritarismo, la grosería, el vandalismo. ¡Qué vergüenza…!