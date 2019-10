LEA TAMBIÉN

La paz no puede mantenerse por la fuerza; sólo puede lograrse con comprensión, dijo Albert Einstein. Frase con la que varios ciudadanos nos identificamos, es por ello que solo pedimos la paz, mediante diálogos sinceros, y no bajo emboscadas entre entes de Gobierno y protestantes, no más enfrentamientos. Hay medidas que duelen, pero son necesarias nos han dicho, razón por la cual solo nos queda confiar en aquello, comprender y trabajar, ya que es la única forma de salir adelante, porque de lo contrario las luchas entre nosotros mismos solo traerán menos progreso, muerte, miseria y dolor.





Anabel Abarca