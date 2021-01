El Comercio, 115 años

Edad más que centenaria para haber estado en todas las acciones de la vida. La prensa es la organización más importante y noble del convivir social; sin prensa no hay democracia, la prensa sirve a los gobernados, no a los gobernantes y las naciones prosperan o decaen simultáneamente con su prensa. Para que más. Le felicito por todo lo que ha hecho por la patria y por atender la opinión de la gente de a pie, la que logra que le sea publicada una carta y siente haber colaborado con el sentir y el sentimiento ecuatorianos.



Vimos a gobernantes rasgar periódicos con sonrisas morbosas y recorrer luego taimadamente los escondites de la infamia. Aquellos tiranos no tienen cabida en los pueblos dignos.