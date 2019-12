Comentario procedente 

LEA TAMBIÉN

Es una opinión personal que estimo no coincide con la línea informativa de Diario EL COMERCIO , pero por “utilidad policial” de las cámaras recién instaladas en la ciudad, creo que determinada información debería mantenerse con cierta confidencialidad.

Me refiero en concreto al reportaje que aparece en EL COMERCIO del 10 de diciembre respecto a la instalación de cámaras de reconocimiento facial instaladas en el centro de la ciudad. Por qué mi desacuerdo. Porque el asaltante no va a ser tan ingenuo, para justamente cometer el atraco donde le están filmando, en cuyo caso es obvio que buscará otro sitio para realizar su fechoría.



La información que se publica en el artículo referido, señala no solo la forma en que operan estos nuevos equipos, sino donde están localizados: El Tejar, San Juan, La Marín, San Diego y San Roque. Me pregunto: ¿no será mejor que su ubicación permanezca en reserva?