Juguemos a ser niños

Aissa Pazmiño Real

Si vemos la vida con ojos de niño entenderemos la razón por la que los invito a jugar a ser niños, sólo ellos pueden ver la vida con esos hermosos colores… un niño aprecia el tiempo, sabe que es hermoso cuando lo disfrutamos, ellos no acostumbran ponerle valor a las cosas, le dan importancia a los momentos, entienden la diferencia entre importante y urgente…para ellos importante es comerse el trozo de torta que le pusieron sobre la mesa y urgente es acurrucarse con mamá y llenarla de besos, ellos abrazan con sinceridad, miran todo con ternura y curiosidad, intentan aprender una y otra vez lo que ven, si se equivocan… no importa, lo vuelven a intentar, no se rinden, no sienten vergüenza de bailar, de cantar de dar vueltas en el pasto, entregan una sonrisa desinteresada, si pelean entre ellos… Pronto lo resuelven, sus corazones no saben lo que es odio, envidia o avaricia, ellos solo entienden que pueden jugar juntos y compartir, que una rodilla lastimada no les impide seguir corriendo, no utilizan a las personas para divertirse, utilizan su ingenio para crear.



Ellos aprenden lo que les enseñamos, si un niño está en medio de la violencia… aprenderá a ser violento, si su mundo gira en medio de la inseguridad, aprenderá a ser desconfiado, si lo que recibe es rechazo… ¿Cómo le pedimos que entregue cariño?, si no tiene la oportunidad de estudiar… ¿a dónde van sus capacidades? Si recibe amor y respeto, entregará y enseñará lo mismo, si recibe apoyo y estudios, le devolverá a la vida trabajo y esfuerzo, si queremos un futuro mejor, formemos niños amados, felices y con oportunidades.



Si queremos un presente digno… aprendamos de los niños.