Cómplices no democráticos

¿Dicen que los venezolanos deben resolver sus problemas? ¿Cómo? Si no hay libertades civiles, políticas ni de prensa; si el pueblo es asesinado, encarcelado y torturado, van cerca de 40 muertos y apresan a niños y niñas; si desconocen a la Asamblea elegida por el pueblo. López, Morales, Vásquez, el criminal Ortega y otros del Caribe son cómplices con el “pretexto-de-la-soberanía” que sirve para que narco-dictadores usurpen el poder y subyuguen un país. “La soberanía radica en el Pueblo” y más del 85% de venezolanos los rechazan, “por eso no quieren elecciones y el ilegítimo no puede convocarlas”. Sólo la “intervención-internacional” hizo posible que la AN y J. Guaidó recuperen la institucionalidad. Maduro, Cabello y varios militares rechazan la amnistía, ¿envalentonados con Rusia van por la milicia, civiles armados y el terrorismo? Al ingreso de los aliados, la cúpula militar huirá (si no lo hacen antes). Muchos mandos medios y tropa defenderán a su pueblo y detendrán a los cubanos que les vigilaron por 20 años. Los déspotas deben pagar por el Holocausto Venezolano del Siglo XXI. El Papa socialista envió representante a la posesión del tirano, “ofrece mediar y teme por derramamiento de sangre”. ¿Si poco le importó miles de asesinados y torturados, millones sin comida, medicinas y huyendo, 300 mil niños con afectación cerebral irreversible por malnutrición, etc.? En nombre de Jesús exija que dejen de reprimir y asesinar al pueblo, liberen a los presos políticos y la renuncia de Maduro; avale a J. Guaidó, el ingreso de ayuda humanitaria y unas elecciones libres.