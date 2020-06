Cobertura de pólizas de salud en Ley de Apoyo Humanitario

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Como todos sabemos, la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada por la Asamblea el 15 de mayo pasado, establece la prohibición de terminar con las pólizas de salud ni suspender su cobertura por mora.

El artículo 7 de la norma señala que durante el tiempo que dure el Estado de Excepción por la emergencia sanitaria, las compañías de salud prepagada y las de seguros que ofrecen asistencia médica, no podrán cancelar o dar por terminadas las pólizas de salud.



La propuesta legal señala que tampoco se podrán suspender las prestaciones sanitarias estipuladas en los contratos. Esta disposición aplicara en casos de atrasos de hasta tres meses consecutivos.



Pues bien. Desde hace 30 años tengo un contrato con una aseguradora y siempre he cancelado religiosamente.



Sin embargo, al acercarme a la clínica con la cual trabajan para que me autoricen y realicen unos exámenes recomendados por mi cardiólogo, me negaron el servicio por no haber cancelado aun la cuota correspondiente a junio de este año. En otras palabras, lo expuesto en la Ley de Apoyo Humanitario no vale para nada, y en mi situación hay cientos de personas, según constaté.