Cartas al director / 23 de enero de 2022

El retorno a las clases presenciales es necesario

Se entiende que por las altas cifras de contagios se haya suspendido el retorno progresivo a clase presenciales que se estaba programando ya para la semana anterior y que debía tener continuidad en la que sigue, para ya el 7 de febrero retornar obligatoriamente a las aulas de las escuelas y los colegios.

Muchos padres se asustaron por enviar a clases a los hijos en estas condiciones epidemiológicas, pero, lo cierto es que si se mantiene los cuidados adecuados se puede hacer frente al virus. Mientras más tiempo se extienda la virtualidad más retroceso tendrán nuestros hijos en su desarrollo académico.

Pero, sobre todo, en su desarrollo social y emocional. Además de que muchos hogares son fuente de violencia para muchos estudiantes y son las instituciones educativas las que les pueden proveer de un apoyo adecuado, de un respaldo, de una guía. Debe haber un apoyo general para el retorno a clases presenciales, claro, observando las medidas de bioseguridad que ahora deben ser parte del diario vivir.

Andrea Cecilia Oñate

La lenta agonía del IESS

Casi diariamente se escucha en los noticieros, se lee en los diarios, se lamentan los directivos del IESS, se oyen tantos vaticinios de la muerte por inanición económica del IESS, pero, nadie hace nada para resolver el problema que es de propiedad de los afiliados y jubilados convertido en hospital estatal público, habiendo sido desde mucho tiempo atrás caja chica, que solvente las necesidades del gobierno de turno con robos incluidos.

La década perdida fue el período más desventurado para esta Institución. Se le quitó los aportes del 40% para seguro de pensiones. Se dictó una ley en forma inconstitucional, al aprobar que el Seguro trate en salud a hijos de los afiliados menores de 18 años -admírense-, sin el financiamiento respectivo. Sobre este tema, nadie hace ni dice nada, pero el IESS tiene una deuda por pagar a los prestadores de salud privados que bordean los USD 4 428 millones y de esta fabulosa suma, habrá que ver cuántas son deudas verídicas y cuántas forjadas.

Una alta funcionaria del IESS montó una cadena de lugares para estas prestaciones, quien debe devolver al Seguro con sentencia ejecutoriada más de USD 4 millones. Así podemos seguir anotando cuántos están prófugos y gozando de las mieles del dinero mal habido. Se habla de que “en esta vez sí” se hará una Auditoría Técnica verdadera pero eso, son solo declaraciones para salir del paso.

La deuda del Estado al IESS es más del 8% del PIB, deuda demasiado grande y todos los involucrados parecerían que se ponen de acuerdo en lanzar voces advirtiendo que queda dinero solo hasta el 2024 para cubrir el seguro de salud y de pensiones.

La Asamblea no dice nada ni le importa (…), buscan confrontación y la oportunidad única para enriquecerse pero calentando su puesto con viáticos, gastos de residencia y tantas prebendas que muchos aspirarían llegar a la Asamblea Nacional para solucionar lo que no pudieron hacer en treinta o cuarenta años de su vida. De la Corte Constitucional no se puede esperar nada. El Gobierno endeudado como está todavía no presenta un plan serio para solucionar el estado catastrófico en que se encuentra el IESS sin tomar en cuenta la sobrepoblación de empleados que hay, habiendo convertido a esta noble institución en refugio de tanto desocupado.

José Agustín Arias Osejo

¿La justicia es igual para todos?

En el caso Djokovic. Entró el tenista sin vacuna (…). Un ciudadano común habría tenido que abandonar el país inmediatamente.

El primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson participó en una francachela en Downing Street durante el confinamiento que prohibía este tipo de eventos. ¿Será perdonado por ser el primer ciudadano de esta nación? Algunos jueces ecuatorianos obtuvieron fraudulentamente su carné de discapacidad gracias a la corrupta actuación de miembros del Ministerio de Salud, y más tarde, los jueces cuyas visas fueron retiradas por los EE.UU. se reúnen para abrir los cándidos ojos de la ciudadanía que está ansiosa por ver cómo funciona la justicia en este caso.

¿La justicia permanece enhiesta o se doblega ante el poder de la toga? Los miembros de la ANT destacan por su ineficiencia: miles de licencias falsificadas; pésimo manejo de asignación de turnos; asignación de rutas para el transporte con coimas. ¿Hasta cuándo los narco jueces, los narco generales y los narcotraficantes seguirán gozando de sus altos privilegios?

Gustavo Vela Y.

Quito vs. Panamá

Señor alcalde de Quito, si usted es invitado a una reunión formal, ¿va con un terno de marca, pero remendado? Quito está así. Ha arreglado los pasos a desnivel de la Patria y del Distribuidor de la 10 de Agosto y Eloy Alfaro; están con terno nuevo. Pero si ve el Paso a Desnivel del Labrador la imagen es de un pordiosero por tantos remiendos en más de 1 km, desde la Galo Plaza a la 10 de Agosto.

Quite esos bordillos del paso a desnivel de La Y. Son ateromas de la vía con bastantes hierbas que terminarán infartando a la ciudad y a los quiteños. En cuanto a Panamá, es una ciudad que ha progresado terriblemente. En diciembre del 2021 estuve allí. Llama la atención los grandes edificios (…) En el “Mercado de los Mariscos” me sirvieron un ceviche de pescado en vaso plástico y con dos galletas. En aquel lugar encontré como comensal a Gustavo Halt (sic), ejecutor de la metida de la mano de Correa en la Justicia.

Se siente la plata del Ecuador en aquella ciudad. Pese a todo, me quedo con mi bello Quito aunque sea con su terno de marca remendado.

José Mayorga