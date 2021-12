Cartas al director / 12 de diciembre del 2021

Cinemateca NacionaL Ulises Estrellas

El día de ayer, en un noticiero nacional, se realizó un reportaje a la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Los personeros de esta entidad informaron, que se ha recuperado material audiovisual de todo tipo, desde películas hasta testimonios de la historia nacional. Aproximadamente 16,000 piezas.

Estos materiales están siendo digitalizados de a poco y se archivan en dicha Cinemateca. A fin de que el público pueda apreciar el trabajo, se creó un canal en la plataforma YouTube donde se puede acceder libremente. Me interesé por el tema, me suscribí en el canal y pude admirar maravillas nunca antes vistas por el público. Isidro Ayora, El Presidente José Luis Tamayo, el primer barril de petróleo en Ecuador, el padre Crespi y los shuaras, el quinto Velasquismo, el triunvirato de 1963 y muchos otros testimonios muy valiosos.

Mis felicitaciones a la Cinemateca por este arduo trabajo.

Lo lamentable. El apoyo de las entidades de gobierno a la cinemateca, en este año 2021, llegó apenas a USD 9,000. Una cifra realmente irrisoria. Este trabajo y estos materiales, no son solo parte de nuestra historia como país y refuerzan nuestra identidad nacional, son parte de la historia del mundo y del avance que hemos tenido como nación, los cambios en nuestra vida, en la política en la economía y en lo social. El gobierno a través de sus responsables de la cultura debería buscar apoyo internacional para dotar de recursos a esta encomiable tarea histórica.

Juan Carlos Sosa Trombert

Los presupuestos de Quito y Guayaquil

Diario El Comercio en su edición del 8 de Diciembre, publica una amplia información respecto a los presupuestos de los Municipios de Quito y Guayaquil, que estarían ya aprobados por los respectivos cabildos.

Siempre destacaron las autoridades del municipio porteño que lo más destacable financieramente, en su caso, es el bajo porcentaje que destina a gastos corrientes, frente a inversiones, lo cual seguiría respetándose, pues de los US$. 782 millones asignados para el 2.022, solo el 14% estaría usándose en gastos operacionales, ya que el 86% restante correspondería a inversiones, en las que estarían incluidas varias obras, programas y proyectos sociales, según lo declara uno de sus concejales.

En el caso del Municipio de Quito, en cambio, las cifras no son tan halagadoras, pues de los US$. 831 millones asignados para el 2.022, tan solo el 62% estaría destinado a inversiones, pues el 38% restante cubrirían los egresos ordinarios derivados del pago de sueldos de alrededor de 22.000 empleados que formarían parte de las empresas, gerencias y más dependencias del gobierno autónomo.

Lo señalado, merece explicaciones por parte de las autoridades, pues no solo que el Municipio de Quito recibiría el año próximo US$. 49 millones más que el de Guayaquil, a más del nuevo apoyo presidencial para el financiamiento del Metro por US$. 250 millones, sino porque el propio Alcalde Guarderas denuncia en la última sesión solemne, que entre mayo del 2.020 y septiembre del 2.021 habrían ingresado unos 1.000 empleados más, por lo que se vuelve indispensable que la Contraloría General del Estado realice una “auditoría de gestión” para establecer responsabilidades por el generoso uso de los ingresos o aceptar, si fuere del caso, el incremento de tanta burocracia y en general el empleo adecuado que se estuvieren dando a tantos recursos públicos.



Iván Escobar Cisneros

Justicia ensombrecida

Cuando hablamos de Justicia, está de por medio, el Derecho, la Razón y la Equidad; por lo tanto es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Documentos de Estados Unidos revelaron que entre el 2007 y el 2016, Odebrecht pagó US 33.5 millones a funcionarios del gobierno a manera de sobornos, para beneficiarse de contratos, a la fecha, sólo el ex-vicepresidente Jorge Glas sigue retenido, luego de la salida de su tío Ricardo Rivera a régimen semiabierto.

El resultado del Juicio fue condenar un hecho doloso, que atenta contra los principios que garantizan el bienestar de los ecuatorianos, por tratarse de escándalos financieros, sin embargo, para que aquellos encontrados culpables y hoy no se encuentren retenidos, deberían haber devuelto los dineros recibidos, razón manifestada de arrepentimiento de la falta cometida y por la cual fueron culpables.

Tampoco se entiende que se de libertad a personas que no han retribuido a la sociedad, lo que tomaron a nombre del país para su uso y beneficio propio. En términos de Justicia, se ha atentado contra el Derecho y Equidad del pueblo, al negarle a recibir lo que le pertenece. Elementos en la Asamblea que fueron elegidos para defender y rescatar los derechos y beneficios de la ciudadanía, también pidieron que sin razón ni análisis, se libere a quienes nos perjudicaron, atentando contra un principio moral, necesario para un desarrollo honesto, claro y equitativo de toda nuestra sociedad.

Julio César Palacio Barberán

¡Por fin, habemus metro!

¡Albricias! El señor alcalde de Quito, con motivo de los 487 años de fundación de la capital de la República, ha dicho solemnemente y sin que a nadie le quede la menor duda que el Metro entrará en funcionamiento el último trimestre del año 2022, es decir puede ser octubre, noviembre o diciembre, que se conmemorará los 488 años de la instauración.

Por los ofrecimientos pasados y no cumplidos, con sujeción a la realidad y por cualquier evento imprevisto que se presente el servicio puede comenzar en el primer trimestre el año 2023, es decir enero, febrero o marzo; sin embargo, como las dificultades no se las puede preveer el arranque posiblemente será en abril; no obstante, por cualquier fuerza mayor o caso fortuito no se descartan los meses de mayo, junio, julio o agosto; pero como los eventos totalmente imprevistos y no queridos no faltan la solemne inauguración puede quedar para el último cuatrimestre del año 2023, esto es septiembre, octubre, noviembre o diciembre, en los 489 años de fundación; sin embargo, para abreviar los plazos y fechas, y superado todos los inconvenientes técnicos, humanos y financieros, para la operación inmediata, indiscutible e inaplazable del Metro bien puede fijarse para diciembre del año 2034 ( siempre que los fierros no estén enmohecidos e inservibles), en que se evocarán 500 años de la “Carita de Dios”. Salvo error u omisión.

Guillermo Pérez de Castro

Vacancia

Estimo está muy mal utilizada esa palabra al referirse a la vacancia legislativa. Debería usarse, vagancia, ineptidud, tolerancia, ignorancia, desprestigio.

Nuestro pobre País y su Asamblea va de mal en peor. No solo nos da vergüenza, sino impotencia y una gran molestia por esta casta “disque” política de la actual Asamblea. Donde está presente el desconocimiento, prepotencia, encubrimiento, intereses personales, sin importarles para nada el Ecuador y sus habitantes.

Que nos expliquen qué trabajo realizan, se pasan en componendas o como sacar provecho, los resultados son indignantes. En cualquier empresa privada ya les hubieran botado del trabajo y peor con semejantes sueldos y privilegios. Debemos pedir cuentas del trabajo a estos “Funcionarios Públicos” que están cobrando sin cumplir para nada su trabajo, eso se llama estafa. Se deberían pagar los sueldos en base a resultados, con seguridad solo cobrarían quizás el 2% de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Siendo el 1 % los miembros de la escolta que cumplen sus obligaciones a cabalidad.

Lo peor de todo es que no se avizora ningún cambio, porque toleramos tanto a estos haraganes. Eduardo Proaño Paredes