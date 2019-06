Los cinco depredadores

LEA TAMBIÉN

Cinco mentes, cinco personas, cinco seres humanos. Borraron de un plumazo, lo que dice la Constitución, lo que pensamos millones de millones de ecuatorianos, siglos de historia, costumbres, pero más que todo, los valores que están radicados en lo que es la familia, formado por hombre, mujer e hijos.

No pueden prevalecer los intereses menores, sobre el mayor. Respeto a quienes tengan inclinaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Pero no pueden por su estilo de vida, un grupo minoritario, prevalecer sobre millones, que no estamos de acuerdo.



Supuestamente se nombró en la corte constitucional, lo mejor de lo mejor de constitucionalistas. Todos ellos provienen, de la relación lógica biológica y humana, de un hombre y una mujer. No podemos permitir que cinco personas, nos quieran imponer a millones de ecuatoriano, criterios anti natura, que van contra nuestros valores, principios y protección de la familia. Que horror y error cometieron señores jueces.