Centros de salud pública en tiempos de covid-19

Como sabemos ha habido una aglomeración en los centros de salud pública, debido a la pandemia, y esto ha perjudicado de una manera significativa a las personas que no han podido ser atendidas, ya que si bien es cierto se ha dado prioridad a las personas que presentan síntomas relacionados con este virus, dan menos importancia a la gente que presenta otro tipo de enfermedades.

Un pariente cercano que lleva un largo tiempo tratando de tener un diagnóstico, debido a esta pandemia se ha tenido que pausar todo el proceso, lo cual es una gran preocupación ya que esto ha traído graves repercusiones en su salud, y no han podido atenderle de una manera adecuada.



Es importante recalcar que no se cuenta con los recursos para poder acceder a centros de salud privada, como también es el caso de mucha gente, y en este tipo de situaciones el tiempo es circunstancial, y cabe mencionar que se encontraba en un estado muy delicado. Se acudió a una clínica de especialidades, donde le hicieron diferentes exámenes que fueron costosos y con ayuda de otros familiares pudo hacérselos, sin embargo cuando le entregaron los resultados, le indicaron que tenía que esperar dos meses para poder tener una cita con el médico, y hasta hoy no le han dado una respuesta.



Lamentablemente este es el caso de muchas personas más, que no han podido ser atendidos y que han tenido graves consecuencias y repercusiones en su salud, han tenido que esperar por meses y siguen sin tener una respuesta. Por causa de la pandemia se ha hecho imposible tener respuestas, y no hay nadie a quien se pueda acudir.