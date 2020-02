El Cenepa la FF.AA. y la Policía

LEA TAMBIÉN

En estos dos primeros meses, el Ecuador entero recuerda y conmemora el XXV Aniversario de la Gesta del Cenepa, el último conflicto bélico con nuestro vecino del sur en el que nuestras gloriosas Fuerzas Armadas con su heroica actuación, escribieron un capítulo épico en su historia y en la de nuestro país. No cabe duda que la destacada intervención de las tres ramas de las FF.AA., en defensa de nuestra heredad territorial que había sido lesionada en enero de 1942 y nuevamente agredida en enero de 1981, no solamente defendió exitosamente a la patria, sino que su victoria militar también coadyuvó a que tres años después, en octubre de 1998, se fijaran definitivamente los límites en la frontera suroriental y se firmara la paz con la República del Perú.

La movilización militar a la frontera sur y la participación de sus unidades y elemento humano en los diversos escenarios que se presentaron en esa época, como bien lo reseña y nos lo recuerda EL COMERCIO en su interesante reportaje especial del domingo 26 de enero de 2020, se respaldó en una eficiente y eficaz organización operativa - administrativa de la estructura institucional, prestigiosos comandantes y en la férrea unidad nacional de una ciudadanía que a escala nacional permitió que surgiera un sentimiento de dignidad e integridad nacional, ante el trauma de la invasión 1941 y la posterior mutilación territorial.



No obstante, se debe recordar que la Policía, como no podía ser de otra manera, tuvo su participación en el apoyo a las FF.AA.



Afortunadamente, para todos, el conflicto no escaló y la Policía no tuvo que intervenir en línea de frontera. Y todo esto se cumplió sin que se descuidara el servicio normal en las demás localidades urbanas y rurales del país. Claro que eran otros tiempos y la delincuencia común y organizada, no había alcanzado los alarmantes niveles que tiene ahora.