Catolicismo y Matrimonio Civil Igualitario

Desde el 12 de junio el país ha dado cabida a un nuevo debate alrededor del reconocimiento del matrimonio civil igualitario. Se han manifestado manera amplia posiciones en contra y a favor de la decisión de la Corte Constitucional, y, más allá de coincidir con el dictamen de la misma, encuentro respetables la mayoría de posturas.

Cómo abogada considero que no se puede decir que los jueces “están sesgados por una agenda Lgbti y ‘anti familia’”, o que esto es un “atajo” para violentar la Constitución, pues eso sería mentirle a la sociedad. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Bloque de Constitucionalidad y la Constitución funcionan así . La Corte adecuó una situación que era de obligatorio cumplimiento, y colocó al Ecuador en concordancia con los estándares internacionales de DD.HH. Los jueces constitucionales articularon de forma correcta una decisión vinculante sin reformar la Constitución, de no ser así, el Estado incurriría en un incumplimiento de lo dispuesto por la CIDH.



La decisión de la Corte, como católica, no afecta mi fe en nada. El hecho de considerar que jurídicamente era lo correcto -al ser el Ecuador un Estado Laico- no me hace mala persona, peor aún ante los ojos de Dios.

Puede que mi posición sea impopular entre la comunidad religiosa y algunos me tilden de “mala cristiana” pero el reconocimiento de los derechos de las personas Lgbti se hace en el ámbito que pertenece a César y no a Dios y eso marca una línea de tolerancia que debemos respetar.