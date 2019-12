Cataluña, España, y la legalidad constitucional

LEA TAMBIÉN

En la carta “Cataluña española” se vierten algunas de las falsedades (no puedo por falta de espacio refutarlas todas) que el independentismo intenta difundir y yo quisiera refutar.

Se inicia partiendo de un concepto totalitario de “nación” como si “Cataluña” fuese una identidad única y con voluntad, cuando es una realidad plural. Lo cierto es que nunca en la historia Cataluña ha sido ni una nación ni un reino “independiente”, ni siquiera la mayoría de catalanes lo han querido.



Al final se pone los datos de un “referéndum” que se califica de “ilegal”. Los resultados, obviamente, no tienen validez pues sólo votaron aquellos que quisieron romper la legalidad, no la totalidad ni siquiera la mayoría.



El nacionalismo se construye a base de falsificar la historia para glorificar un concepto de “nación” totalitario y excluyente, donde sólo caben los catalanes independentistas, no la totalidad de los catalanes ni el respeto a la legalidad constitucional y democrática del conjunto de España y la Unión Europea.