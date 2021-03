Las mujeres han enfrentado y han asumido el rol de amas de casa, profesionales, estudiantes, empleadas antes y durante la pandemia, las responsabilidades se acrecentaron y han debido enfrentar la realidad de que, las instituciones sean públicas o privadas, no están preparadas para dar la protección necesaria cuando ocurren casos de violencia.

Pese a que existe la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la Constitución como ley madre para la protección de los Derechos Humanos, nada de esto ha servido, ya que no se ha podido materializar estas garantías de forma efectiva, pues cada vez las estadísticas de denuncias van en aumento. En el 2020, existieron 347 denuncias por día y en 2021, se incrementó a 384 denuncias diarias, dándonos cuenta que no existe un seguimiento y peor aún un acompañamiento a la víctima, permitiendo que muchos de los abusos queden en la impunidad. Por el 8M no queremos rosas, ni chocolates, solo danos paz!