Quito no da más

Mi hermoso Quito digno de mejor suerte. Cómo se ha ido relegando de lo deslumbrante y preciosa ciudad a nivel mundial, a lo que está actualmente. Cómo permitieron quienes viven en Quito que políticos e improvisados sin ambición y conocimientos, le bajaran del pedestal en que estaba.

Con enfrascarse en el Metro pasaron 4 años de abandono de la ciudad, hoy al apuro están hechos los que pavimentan.



Existe una burocracia inflada dentro del Municipio de Quito, los trámites se han vuelto mucho más engorrosos, presentar proyectos nuevos, si no se tiene palancas, da miedo. La recolección de basura colapsó, el tratamiento de la basura da pena. El tráfico e inseguridad son de terror.



Es importante que el alcalde y los concejales no busquen tronchas políticas, en los diferentes estamentos del Municipio; pongan en las direcciones a personas capaces, no al amiguito o pariente que medio entiende de eso. Se necesita gente honrada, capacitada en cada área y con espíritu de engrandecer nuevamente a Quito. Solo pido que se preocupen y quieran a mi ciudad, que es digna de mejor suerte.