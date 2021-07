Problemas de años, exigen su cumplimiento en días

Medardo Jair Álvarez Lucero

Cada cuatro años los ecuatorianos nos acercamos a las urnas para la elección del presidente del país quien al ser electo no solo debe cumplir con las promesas de campaña; parte de asumir el cargo es tomar los proyectos de anteriores gobiernos y, lo que es peor, intentar encaminar la administración pública con lo inconvenientes heredados. Estas situaciones no son analizadas por los electores y en ocasiones eligen a individuos no aptos para el cargo que siguen agravando el problema debido a que patean la pelotita hasta llegar al final de su periodo y esta pelotica en ocasiones se convertirá en una bola de nieve que va incrementando su tamaño a medida que se la sigue rodando hasta el final del periodo de un mandatario.

Debido a ello no se debería emitir criterios apresurados sobre la gestión de un gobierno ya que recién toma el timón de mando y para hacerlo bien debe planificar ya que un candidato puede planificar durante esos cuatro años que dura un periodo de gobierno en mira de candidatizarse, pero esa planificación cambia cuando la información verídica de la situación del país, como por ejemplo los estados financieros, ya que sin dinero, así sean los mejores sueños, no van a poder ver la luz.

Lo que debemos hacer los ecuatorianos por nuestro país, no por el gobernante, es evitar los prejuicios o lo criterios por adelantados, se que es algo irrisorio, pero la situación del país lo amerita debido a que los problemas económicos, sociales, salud, entre otros no se van a solucionar en los cien primeros días de gobierno, pero lo que si se puede ver en los primeros días de mandato son los indicios de una futuro solución que en lo posterior se podrán juzgar.

Esto no quiere decir que el pueblo se quede en inanición, ese tiempo se debe aprovechar para analizar la forma de gestión o emitir criterios constructivos que aporten al direccionamiento del Estado. Todos somos parte de este país y debemos preocuparnos por el bienestar de él ya que esto significaría el bienestar nuestro. Por lo tanto no se consigue nada bueno destruyendo la administración de una persona en los primeros días de gobierno, ya que esto generaría una crisis institucional, provocándonos los mismos ecuatorianos un daño.