Tonsupa, en el abandono

Luego de varios años, cerca de 8, de no ir a esa hermosa playa, decidí por una reunión familiar volver nuevamente. Qué decepción e indignación con las seudo autoridades provinciales; cómo tienen en el abandono y falta total de obras a Tonsupa. En esta hermosa playa, gente emprendedora y empresarios muy visionarios, han invertido mucho dinero, en las grandes infraestructuras, hotelera, de vivienda y gastronomía, para atraer a los turistas. Qué contraste con la inexistente obra pública. Está igual o peor que hace 8 años que dejé de ir justamente por la falta de servicios.

Siguen las calles en pésimo estado, llenas de fango, no existe hasta la fecha el servicio de agua potable. ¿Cómo es posible? ¿Será que se tiene algún interés de no proveer de agua a Tonsupa? Cuando es temporada o feriado, con seguridad falla también la energía eléctrica. Y los tanqueros ponen los precios que quieren.



Cómo pretenden incentivar el turismo, con esa denigrante e inexistente obra pública. Hasta cuándo hay que esperar por las obras necesarias de saneamiento, pavimentación, veredas, agua potable. Ya basta de seguir solo sirviéndose del puesto político y no hacer nada por este maravilloso centro turístico.