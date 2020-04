Ojalá que los ecuatorianos aprendamos esta vez

LEA TAMBIÉN

A ser padres presentes para nuestros hijos; a enseñar a nuestros hijos a ser hijos; a comunicarnos oralmente, no mediante pantallas bobas; a ser honestos y transparentes, sin tapar nuestras faltas con eufemismos y excusas; a ser valientes y asumir las consecuencias de nuestros errores; que las deudas son para honrarlas; a ser solidarios por naturaleza, no solamente en las crisis; que es mejor que regalar el pescado es enseñar a pescar; a ser humildes; a conseguir nuestros objetivos con esfuerzo propio; a controlar nuestros impulsos; a erradicar la viveza criolla; a no escupir en la calle; a recoger la caca de las mascotas; a lavarnos las manos después de ir al baño; a leer libros; a aprender; en serio, aprender a aprender; a informarnos en fuentes probas, no en pantallas anónimas; que el poder no es para adquirir riquezas y dominar a otras personas, es para servir; a elegir gobernantes probos; a responder el mal con el bien; que todo lo anterior es lo moralmente ordinario, sin que debamos esperar reconocimiento o recompensa por hacerlo.

Si no aprendemos esto como sociedad, en la próxima crisis estaremos en las mismas.