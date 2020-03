Virus histórico

LEA TAMBIÉN

El articulista Alfredo Negrete asienta, en su artículo del 12 de marzo: “En la práctica no difiere de lo sucedido a principios del siglo XX donde siempre ganaba en la Sierra el partido conservador con el voto de peones que eran “arriados” en camiones para que ejerzan sus derechos al sufragio bajo el control del caporal”.

Me permito algunas acotaciones, sin más comentarios:



1.- Hasta mediados del siglo XX los liberales ganaban las elecciones siempre por medio del fraude electoral; los testimonios son innumerables.



2. La inmensa mayoría de peones no podían votar porque eran analfabetos.



3. En esa época casi no había caminos carrozables de las haciendas hacia las ciudades o pueblos.



4. El número de camiones en esos años era escasísimo.