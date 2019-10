Valientes... o sagaces?

LEA TAMBIÉN

Gobernar es prevenir. Todos conocemos que los precios de las gasolinas y diésel son políticamente inflamables. Parece que este concepto elemental de la política ecuatoriana, no lo captaron los asesores y ministros del Gobierno de la neo revolución ciudadana o socialista-morenista, puesto que tardíamente - luego que ardía la indignación ciudadana- lanzaron medidas para paliar la ira sobretodo de los indígenas; no se acordaron para nada de los trabajadores, de los jubilados, de los desempleados y en particular de la juventud. En fin, creo que la valentía está bien en otros ámbitos pero no precisamente en saber gobernar. Qué lástima que en el Gobierno del señor Moreno se concurse a quién es más valiente y no más sagaz y prudente e innovador.

Qué importante el análisis publicado por el Consejo Universitario de la Universidad Central. Desde hace 80 años se viene machacando en que se debe eliminar la evasión y elusión tributaria. Siempre ha sido la solución cobrar los montos que se evade en el sistema fiscal, puesto que son USD 7 700 millones de los 500 principales deudores, según referencia a un estudio de la Cepal. La remisión tributaria benefició a 214 grupos económicos a los que se condonó USD 980 millones.



Señor Presidente, no es acertado que por una medida que debe hacerse,sí, pero bajo parámetros de equidad y redistribución según la capacidad económica de los ciudadanos, se lance a unos ecuatorianos contra otros. Gobernar es corregir.