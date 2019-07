Taxis subsidiados y tarifas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el país el gremio de taxistas está presionando al gobierno para la obtención de más prebendas y eliminación de los servicios que usan plataformas tecnológicas.

Existen cosas que no entiendo: si las asociaciones de taxistas pueden comprar vehículos, llantas, repuestos con exoneraciones, combustibles subsidiados, ¿cómo es posible que los vehículos de las plataformas tecnológicas cobren más barato por las carreras?



En primer lugar, sería bueno que aclaren cual es la ventaja, a nivel de recaudaciones fiscales, la conveniencia de la existencia de las cooperativas de taxistas.



Por otro lado, ¿por qué se requiere licencia profesional para manejar un vehículo ligero de pasajeros? A mas del alto costo del curso para obtener esta licencia (que sería bueno se aclare quién lo recibe) y el tiempo que se demora, ¿cuáles son los conocimientos que se imparten que van a marcar una diferencia comparado con una persona de licencia sportman? Me atrevo a opinar que seguridad en el transporte de pasajeros no ha de ser, ya que los más graves y recurrentes accidentes son ocasionados por los choferes de licencia profesional.



Sería bueno conocer de las cooperativas de taxis, cuántos son dueños de vehículos y cuántos son de arriendo, ¿no será que esto es un monopolio? ¿Por qué se tiene que limitar el número de vehículos de servicio de alquiler en una ciudad? ¿Entonces debemos limitar el número de estudiantes de periodismo, o de medicina, o de ingeniería, porque saturarían las profesiones?



¿Por qué se obliga a que los taxis deban pertenecer a una asociación?



Necesitamos que se aclaren todas estas inquietudes.