Pide suspensión de funciones  

Como lector de EL COMERCIO y abogado en libre ejercicio, y para evitar que la opinión pública se confunda ante opiniones tan contradictorias, me permito decirle en relación al revuelo causado por las medidas sustitutivas a la prisión preventiva dictada por dos magistrados de la Corte Nacional de Justicia a favor del Dr. Alexis Mera Giler, que lo que cabe en derecho –una vez que está formalizada la queja por la Fiscal General, Procurador y Contralor, es que la Presidenta del Consejo de la Judicatura en uso de la privativa atribución que le confiere el art. 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial suspenda en el ejercicio de sus funciones a los dos magistrados que adoptaron la controvertida decisión de liberar al Dr. Mera, dado que parece ser una infracción gravísima la cometida por ellos. Dicha suspensión no impide que los denunciados ejerzan su legítimo derecho a la defensa, pero es necesaria, por la conmoción pública causada por las medidas sustitutivas en salvaguarda del interés público y por el riesgo que implica tener libre al Dr. Mera, pues sabemos que el uso del grillete no garantiza en el momento menos pensado el Dr. Mera desaparezca, como ya ocurrió con su colega Dr. Fernando Alvarado.

Es decir la suspensión sólo depende de la Dra. María del Carmen Maldonado, titular del Consejo de la Judicatura y no del Pleno de ese organismo.