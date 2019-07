SOS a las sagradas y mágicas Islas de Galápagos

LEA TAMBIÉN

Los huancavilcas, mantenses e incas las visitaron en su ruta de la Línea Ecuador o Inti-Ñan (Camino del Sol), para los incas es Kallapaka, “El Secreto del Origen”. Parque Nacional (1959), Patrimonio Natural de la Humanidad (1978), Reserva de Biósfera (1985) y Reserva Marina (1986). La F. Charles Celso Wellington Ríos VillafuerteDarwin cumple 60 años de logros y asesora a la Dirección del Parque Nacional Galápagos, sin sus cuidados habría una devastadora historia; de hecho, 15 especies endémicas desaparecieron a 2014: 3 plantas, 4 tortugas y 8 mamíferos (por la acción del hombre, animales y plantas introducidas). En Santa Cruz, en la laguna en recuperación Las Ninfas, encontré servilletas y una funda plástica que las recogí. No hay robos, pero a la madruga se escuchó riñas por el consumo de licor y drogas en bares y discotecas, “cuando la violencia brota la policía es insuficiente”.

¿Deberían discutir?, tener 2 hijos, estadía de 45 días, libres de grescas, borrachos y drogas, del smog con vehículos eléctricos que ya hay, número de turistas (más de 275 mil a 2018, 11 veces su población), etc. Los pesqueros chinos y otros (¿a falta de lanchas costeras y tecnología?), ¿lanzan las redes dizque fuera de la Reserva Marina? ¿Merma su fauna, no se ve el número de animales como hace 12 años? El autócrata defendió a los chinos y no a los tiburones y vox-populi las inversiones verde-flex. Con guías capacitados, turistas del mundo y algunos nacionales admiran la magia de 5 millones de años.